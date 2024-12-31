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رياضة

اللجنة الفنية لـ اتحاد الكرة تضع دستور العمل في اجتماعها الأول

حسن شحاتة
حسن شحاتة

عقدت اليوم اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعها الأول بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء اللجنة.

وأكد المهندس هاني أبو ريدة أهمية اللجنة ومناقشات أعضائها وما يتوصلون خلالها من توصيات ستكون محل اهتمام  لمجلس إدارة الاتحاد لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الفنية.

الاجتماع الأول للجنة الفنية لاتحاد الكرة

وتوافق الحاضرون على تحديد مهام اللجنة وخريطة عملها على النحو التالي:
١- قيام اللجنة الفنية بوضع استراتيجية مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة.
٢- تقديم المشورة في كل ما يتعلق بالنواحي الفنية للكرة المصرية.
٣- دراسة المسابقات بالدرجات المختلفة.
٤- وضع تصور خريطة مسابقات المراحل السنية للمواسم المقبلة.
٥- وضع معايير الاختيار للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.
٦- وضع خطة لتأهيل جميع العناصر الفنية والإدارية.
٧- اعتماد خطة عمل المدير الفني للاتحاد ولجنة المدربين.

وكانت اللجنة الفنية قد ناقشت في اجتماعها الشروط الواجب توافرها لدى اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية والاجهزة الفنية المعاونة لهم.
- إعداد وتأهيل والمدربين وإيفادهم للمشاركة في معايشات خارجية لدى هيئات رياضية تساهم في صقل خبراتهم التدريبية.
- تغيير محتوي الدورات التدريبية لتتناسب مع المتغيرات العالمية.
- دعم المدربين الأكفاء في المنتخبات الوطنية وعدم ربط استمرارهم بالنتائج إذا توافرت مؤشرات تدل على أنه مدرب واعد.
- الاهتمام بالإعداد والتأهيل النفسي للاعبين.
- محاولة تحديد المشاكل التي تواجه المنتخبات الوطنية والعمل على حلها.
- الاهتمام بموضوع ( التسنين ) وعمل اتفاقات خارجية تضمن عدم حدوثه.
- الاهتمام بالإعداد والتجهيز لمنتخب 2005 لقرب موعد إتبارطه.
- اختيار الكابتن / حلمي طولان متحدثًا باسم اللجنة الفنية.

 تشكيل اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي: 
الكابتن / حسن شحاتة 
الكابتن / محسن صالح 
الكابتن / علي أبو جريشة
الكابتن / حلمي طولان 
الكابتن / حسن فريد 
الكابتن / محمد عمر 
الكابتن / أحمد حسن 
الكابتن / عبد الظاهر السقا
والمدير الفني للاتحاد بصفته 

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