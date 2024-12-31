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رياضة

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

زيزو
زيزو

قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، إن المفاوضات مع القلعة البيضاء لتجديد عقده شهدت انفراجة كبيرة بسبب تدخل ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بداية من غد 1 يناير دون العودة للزمالك حيث يدخل في الـ6 أشهر الحرة ما يجبر الإدارة على التجديد للاعب بأي شكل خلال أيام.

وكان الزمالك يسعى لتجديد عقد زيزو خلال الأشهر الماضية دون التوقيع الرسمي رغم الاتفاق الشفهي بين الطرفين.

 

أحمد سيد زيزو 

وعملت فيتو أن ممدوح عباس تدخل لحل أزمة تأخر تجديد عقد زيزو مع الزمالك وعقد جلسة معه خلال الساعات الماضية.

وأضاف:" تم الاتفاق خلال الجلسة على التجديد لـ 3 سنوات في انتظار توقيع العقود ثم الإعلان الرسمي

الزمالك يستأنف تدريباته غدا 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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