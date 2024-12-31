البحرين يفوز على الكويت 1-0 ويصعد لمواجهة عمان في نهائي خليجي 26 (فيديو)

خليجي 26، تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز على منتخب الكويت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في نصف نهائي البطولة.

جاء هدف البحرين والمباراة الوحيد عن طريق محمد جاسم مرهون في الدقيقة 74.

جدير بالذكر أن المنتخب البحريني يلعب منقوصا منذ الدقيقة 51 بعد تعرض مهدي عبد الجبار للطرد المباشر.

وضرب البحرين موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج العربي يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساء.

"مرهون وسيناريو مجنون"

محمد مرهون يسجل هدف تقدم منتخب البحرين بالدقيقة 75#البحرين_الكويت

نصف نهائي #خليجي26 | #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4cVAz7E6pG — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 31, 2024

تشكيل البحرين أمام الكويت

في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

في خط الدفاع: عبد الله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

في خط الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

في خط الهجوم: علي مدن، مهدي حميدان، مهدي عبد الجبار.

فيما جلس على مقاعد البدلاء: السيد محمد جعفر، عمار محمد، هزاع علي، فينسينت إيمانويل، محمد عادل، جاسم الشيخ، عبد الوهاب المالود، السيد الوداعي، إبراهيم الختال، حسين عبد الكريم، محمد الرميحي، إسماعيل عبد اللطيف.

تشكيل الكويت أمام البحرين

في حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

في خط الدفاع: مشاري العنزي، خالد محمد، فهد الهاجري، سلطان العنزي.

في خط الوسط: محمد دحام، حمد الحربي، رضا هاني.

في خط الهجوم: مبارك الفنيني، معاذ العنزي، يوسف ناصر.

ويحصل بطل خليجي 26 على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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