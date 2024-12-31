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رياضة

يهم الأهلي، فيفا يطلق بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2025، فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو القادمين، بمشاركة النادي الأهلي والذي يقع في المجموعة الأولى مع بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.

ريال مدريد يرغب في الفوز بكأس العالم للأندية

ويضع ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية ضمن أهدافه الرئيسية خلال عام 2025، بسبب جوائزه المالية الكبرى.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية يعتبر الملكي النادي الأعلى قيمة بين الـ32 فريقا المشاركة في المونديال، وسيحصل على مبلغ ثابت قدره 30 مليون يورو بمجرد مشاركته في البطولة.  

وأشارت الصحيفة إلى أن مكافآت الميرينجي سترتفع إلى 35 مليون يورو، إذا حقق الفوز في جميع مبارياته خلال مرحلة المجموعات.

وأوضحت أن ريال مدريد إذا وصل إلى نصف النهائي، سيحصد 60 مليون يورو، وسيرتفع المبلغ إلى 80 مليون يورو في حال التأهل إلى النهائي.

وإذا فاز ريال مدريد باللقب، سيحصل على مكافأة إضافية قدرها 20 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن المكافآت المالية في المونديال ترتفع تدريجيا مع تقدم الفريق في البطولة، وإذا تمكن الريال من الفوز باللقب، سيجمع 100 مليون يورو، وهو مبلغ قريب مما حصل عليه بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت: "يضع الفيفا ريال مدريد في مكانة مختلفة بالمكافآت، بناء على معايير موضوعية، تشمل: تصنيف الفيفا (بالنسبة للأندية الأوروبية يُعتمد الاتحاد الدولي على تصنيف اليويفا)، والقيمة التسويقية، وأسعار حقوق البث التلفزيوني".

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كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الولايات المتحده الامريكيه

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