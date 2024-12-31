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رياضة

هل يلحق ناصر ماهر مباراة المصري المقبلة؟، الزمالك يوضح

ناصر ماهر
ناصر ماهر

 كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة اقتراب ناصر ماهر صانع الألعاب من اللحاق بمباراة المصري المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل. 

وقال الجهاز الفني: اللاعب لن يلحق بمباراة الزمالك والمصري القادمة ومازال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية. 

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن  آخر تطورات موقف إنذار سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك وتهديده بفسخ تعاقده. 

وقال المصدر: حتى الآن لم ننظر في أمر شكوى سيف الدين الجزيري بشأن الحصول على مستحقاته المالية، وسيكون هناك اجتماع للجنة الكرة بالنادي لحسم هذا الملف وملف تجديد عقود اللاعبين. 

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة أمس  بمسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة الزمالك والمصري 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

 

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

 وشهدت الدقيقة 60 حالة طرد للاعب الاتحاد السكندري عبد الغني محمد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

الزمالك بعد هذا الفوز نجح في تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز السابع.

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