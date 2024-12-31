الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رياضة

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

بنتايك
بنتايك

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن المغربي محمود بنتايك قد يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

محمود بنتايك لاعب الزمالك 

وانضم بنتايك لصفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

وأشار المصدر إلى أن قيمة شراء عقد بنتايك بنهاية الموسم تصل إلى مليون دولار.

وأضاف أن الزمالك كان قد استقر على شراء بنتايك بعد تقديمه مستويات مميزة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وواصل: الزمالك يعاني من أزمة مالية طاحنة ودفع مليون دولار بنهاية الموسم هو محل شك رغم رغبة النادي في استمرار اللاعب، والمغربي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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