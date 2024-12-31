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رياضة

ريال مدريد يطلب ضم أرنولد في يناير ورد صادم من ليفربول

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

طلب نادي ريال مدريد الإسباني، ضم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، في انتقالات يناير المقبل.

وينتهي عقد أرنولد (26 عاما) مع ليفربول بختام الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

 

عرض ريال مدريد للتعاقد مع أرنولد 

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية، فقد حاول ريال مدريد شراء الأشهر الأخيرة في عقد أرنولد مع ليفربول، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الريدز.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول رفض عرض الريال، لأنه لم يفقد الأمل في تجديد عقد أرنولد، ويواصل مفاوضاته مع ممثلي اللاعب.

ويأمل ريال مدريد الحصول على توقيع أرنولد خلال الفترة المقبلة، ومن ثم ضمه في الصيف بعد نهاية عقده، في صفقة انتقال حر.

ويتمسك ريال مدريد بضم أرنولد، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد إصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي.

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