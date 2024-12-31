الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ممدوح عباس رئيس نادي
ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق

انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، رموز الأبيض لعدم مساندة النادي ماديا في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، وصلت لتأخر النادي في دفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية لأكثر من شهر بمختلف الألعاب الرياضية، يأتي على رأسها كرة القدم.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الرسمية على "X": "أين القادرون ماديا من أعضاء نادي الزمالك ممن يطلق عليهم رموز وخلافه، ذكروني بالمثل المصري العظيم زي الوز، ولك الله يا نادي الزمالك".

الزمالك يستأنف تدريباته غدا 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو اخبار الزمالك أخبار زيزو ممدوح عباس

مواد متعلقة

تحركات الزمالك لتأمين «زيزو» خوفًا من إغراءات «الأحمر».. مجلس لبيب يجهز لعرض جديد للحفاظ على اللاعب.. وشرط جروس لحسم الصفقات الشتوية

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يضرب تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون يتقدم على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول

كومو يفوز على ليتشي بثنائية ويتجاوزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي (صور)

سام مرسي أساسي، التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي

جروس يوافق على رحيل ميشالاك والجزيري عن الزمالك بشرط واحد

8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو)

إثيوبيا بها 190 سدا، خبير بالشأن الإفريقي: الزلازل اقتربت من أحدهم وينذر بخسائر بشرية

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية