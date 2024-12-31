بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

انتقد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، رموز الأبيض لعدم مساندة النادي ماديا في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء.

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، وصلت لتأخر النادي في دفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية لأكثر من شهر بمختلف الألعاب الرياضية، يأتي على رأسها كرة القدم.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الرسمية على "X": "أين القادرون ماديا من أعضاء نادي الزمالك ممن يطلق عليهم رموز وخلافه، ذكروني بالمثل المصري العظيم زي الوز، ولك الله يا نادي الزمالك".

الزمالك يستأنف تدريباته غدا

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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