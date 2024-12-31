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رياضة

منافس الأهلي، إنتر ميامي يبرم صفقة هجومية جديدة استعدادا لكأس العالم للأندية

فافا، فيتو
فافا، فيتو

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع صفقة هجومية جديدة ستهم بالتأكيد النادي الأهلي، إذ يستعد الثنائي لمواجهة نارية بينهما في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في أمريكا الصيف المقبل.

 

الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام القادم.

ويواجه الأهلي نظيره إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية يوم 15 يونيو المقبل على ملعب "هارد روك" ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

 

إنتر ميامي يعلن ضم فافا 

وكشف إنتر ميامي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع المهاجم فابريس بيكو فافا، كلاعب حر لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي.

مسيرة فافا مهاجم إنتر ميامي الجديد 

وانتهى عقد اللاعب مع فريق فانكوفر وايتكابس بنهاية عام 2024، وهو الموسم الذي سجل فيه 9 أهداف وصنع 5 خلال 1,675 دقيقة لعب مع الفريق.

يبلغ بيكو من العمر 33 عامًا وهو لاعب مخضرم في الدوري الأمريكي لكرة القدم، فقد لعب سابقًا مع أندية إف سي دالاس، فيلادلفيا يونيون، ناشفيل إس سي، هيوستن دينامو، وأخيرًا فانكوفر وايتكابس.

وقال النادي في بيانه: "يُعد المهاجم الدولي الهايتي، المعروف بلقب (الغزال)، إضافة قيّمة بخبرته الممتدة لثماني سنوات في الدوري الأمريكي، فقد سجل 57 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة، إلى جانب مساهماته الدولية البارزة مع منتخب هايتي، بما في ذلك أداؤه في كأس الكونكاكاف".

تشمل مسيرة فافا مع الأندية تجارب دولية أخرى، إذ لعب مع فريق سبارتا براغ في الدوري التشيكي الممتاز في عام 2015، ومع نادي سانت باولي في دوري الدرجة الثانية الألماني من عام 2015 إلى 2017.

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