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اقتصاد

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

اسعار الهواتف المحمولة،
اسعار الهواتف المحمولة، فيتو

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن المحدد الأول في تحريك الأسعار مرتبط بسعر صرف الدولار.

 

قلق المواطنين بشأن وقف الهواتف المحمولة المستوردة

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": قلق المجتمع  وليس تجار الهواتف المحمولة بشأن وقف الهواتف المستوردة تسبب في تحرك الأسعار بالسوق المحلي.

 

قرار وقف الهواتف المستوردة

ولفت إلى شعبة المحمول مع تنظيم السوق ولكن لابد من وجود إعلان مسبق بشأن أي قرار مؤثر متعلق بوقف أي هواتف مستوردة في حال عدم سداد الرسوم الجمركية المرتفعة.

وأشار إلي أن هناك جزء من الهواتف المحمولة الذي يغطي السوق يتم تصنيعه بالسوق المحلي بنسية 20% و80 من الاحتياجات يتم استيراده.

وأكمل: "كل الناس خايفة تجيب تليفون من الخارج يتم إيقافه، وبالتالي منذ شهر الجميع متخوف ومتردد في جلب أي هاتف مستورد".

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احتكار استيراد الهواتف المحمولة

وأكد أن الندرة في المعروض وزيادة الطلب على الشراء وراء ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، مطالبا السماح لكل الشركات الاستيراد بشكل سهر ومرن بدلا من قفل العملية عل 3 أو 4 مستوردين يمارسوا الاحتكار في السوق.

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