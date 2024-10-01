زيادة جديدة في أسعار مشروب الطاقة "ريد بل" بالأسواق
كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع جديد في سعر ريد بل مشروب الطاقة.
5 جنيهات ارتفاعًا في سعر ريد بل مشروب الطاقة
وأوضح «المنوفي» أن الزيادة في سعر ريد بل مشروب الطاقة بلغت نحو 5 جنيهات في العبوة للمستهلك، إذ ارتفع سعر ريد بل مشروب الطاقة من 40 إلى 45 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك.
أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة
وغيرت الشركة أسعار ريد بل مشروب الطاقة للجملة ليصل سعر الكرتونة إلى 900 جنيه مقابل 800 جنيه سعرها في شهر يونيه الماضي.
أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة في أسواق الجملة
وعن أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة في أسواق الجملة، فهي كالتالي:
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