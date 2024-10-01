الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

زيادة جديدة في أسعار مشروب الطاقة "ريد بل" بالأسواق

ارتفاع سعر ريد بل
ارتفاع سعر ريد بل مشروب الطاقة، فيتو

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع جديد في سعر ريد بل مشروب الطاقة.

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر ريد بل مشروب الطاقة

وأوضح «المنوفي» أن الزيادة في سعر ريد بل مشروب الطاقة بلغت نحو 5 جنيهات في العبوة للمستهلك، إذ ارتفع سعر ريد بل مشروب الطاقة من 40 إلى 45 جنيهًا سعر العبوة للمستهلك.

أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة

وغيرت الشركة أسعار ريد بل مشروب الطاقة للجملة ليصل سعر الكرتونة إلى 900 جنيه مقابل 800 جنيه سعرها في شهر يونيه الماضي.

أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة في أسواق الجملة

وعن أسعار ريد بل مشروب الطاقة بعد الزيادة في أسواق الجملة، فهي كالتالي:

 أسعار مشروب الطاقة ريد بل بالأسواق، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار ريد بل مشروب الطاقة أسعار مشروب الطاقة الغرف التجارية المواد الغذائية سعر ريد بل سعر ريد بل مشروب الطاقة شعبة المواد الغذائية ريد بل مشروب مشروب الطاقة موقع فيتو مواد الغذاء

مواد متعلقة

زيادة جديدة في سعر مضاد حيوي شهير لعلاج الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي

بعد زيادة سعره 30 دولارًا، خبير اقتصادي يوجه رسالة جديدة لمستثمري الذهب

الأكثر قراءة

أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي

السيسي: لا أحد فوق القانون

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

سيطرت على قاعدة عسكرية إثيوبية، قوات فانو تتقدم نحو أديس أبابا وتورط آبي أحمد (فيديو)

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية