تصل لـ 10 جنيهات، زيادة في أسعار نسكافيه وكوفي ميت بالأسواق
كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار النسكافيه لبعض الأصناف، بداية من اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024.
زيادة 10 جنيهات في سعر نسكافيه جولد بالأسواق
وبمقارنة سعر نسكافيه جولد دارك وزن 50 جرامًا بسعره السابق، يتضح أن الشركة رفعت سعر العبوة نحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق للمستهلك.
أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد زيادة بعض الأصناف
وعن أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد زيادة بعض الأصناف فجاءت كالآتي:
بلغ سعر كوفي ميت 170 جرامًا نحو 72.6 جنيه للعبوة الواحدة و1575 جنيهًا سعر الكرتونة 24 عبوة بعد الضريبة.
بلغ سعر كوفي ميت 400 جرام نحو 143.6 جنيه للعبوة الواحدة و1996 جنيهًا سعر الكرتونة 15 عبوة بعد الضريبة.
بلغ سعر نسكافيه جولد دارك 47.5 جرامًا نحو 132 جنيهًا للعبوة الواحدة و1483.7 جنيهًا سعر الكرتونة 12 عبوة بعد الضريبة.
أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد الزيادة في الأسواق
وعن أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد الزيادة في أسواق الجملة وللمستهلك، فهي كالتالي:
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