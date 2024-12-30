غرق المئات من خيام النزوح في غزة بسبب الأمطار (فيديو)

شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق مئات الخيام بمناطق النزوح.

غرق مئات الخيام بمناطق النزوح

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن النازحين، خاصة في مناطق دير البلح ومواصي خانيونس جنوب القطاع، أمضوا ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

🚫أمطار تتساقط على مدينة غزة

اللهم أنزل عليهم رحمتك وفرجك

اللهم رحماك بأهلنا في الخيام 💔

اللهم احفظهم وألبسهم ثياب الدفء وجنبهم بردك#امطار_غزة pic.twitter.com/tmJUQTBeHE — Gaza news🇵🇸SM (@al_melgy75828) December 29, 2024

خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة

ودفعت الظروف الإنسانية الكارثية نحو مليوني نازح منذ 7 أكتوبر 2023، إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، ولا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم.

رياح أمطار قوية في غزة اليوم

الله يكون في عونهم pic.twitter.com/a8l6RSUx0u — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) December 29, 2024

وكانت مصادر طبية أعلنت، أمس الأحد، وفاة رضيع في قطاع غزة بسبب البرد، وهو الخامس الذي يلاقى حتفه جراء انخفاض درجات الحرارة وانعدام وسائل التدفئة خلال أقل من أسبوع.

أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب الطقس البارد

وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني في وقت سابق، بأن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب الطقس البارد وعدم وجود مأوى.

وأوضح أن البطانيات والمراتب وغيرها من مستلزمات الشتاء عالقة خارج القطاع منذ أشهر، بانتظار الموافقة على الدخول إلى غزة.

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