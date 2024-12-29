أخبار الاقتصاد اليوم، هل يشهد الذهب ارتفاعا جديدا بداية 2025؟ زيادة كبيرة في أسعار الدواجن، تحذيرات من عمليات نصب متطورة في موسم العطلات، تحركات الدولار بالبنك المركزي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

أسعار الدولار بالبنك المركزي مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدولار اليوم ، شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا بحركة التداولات مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.92 جنيهًا للبيع.

المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعد ميثاقا للشركات الناشئة في مصر

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج اجتماعات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جاء ذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.

ريادة الأعمال في مصر

وأكدت "المشاط"، أنه فيما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، فإن الحكومة تُظهر انفتاحًا حقيقيًا على دعم ذلك القطاع الحيوي، حيث يمثل ذلك الانفتاح فرصة كبيرة لتحفيز الابتكار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أكدت، أن ريادة الأعمال أصبحت أداة أساسية ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن لتسريع هذا النمو وتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المصري، وأن التركيز على دعم ذلك القطاع يعتبر خطوة أساسية في طريقنا نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت "المشاط" أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت عددًا من الاجتماعات في إطار أعمال المجموعة والتي تأتي برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات.

وتابعت: أن المجموعة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

واستكملت "المشاط"، أن الاجتماعات تضمنت وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال تتمثل في صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بجانب ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توقعات أسعار الذهب في 2025.

المؤثرات العالمية على أسعار الذهب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن كل المؤثرات العالمية في الاقتصاد وليست المحلية سيكون لها الكلمة العليا في أسعار الذهب.

توقعات أسعار الذهب

وأكد رئيس المشغولات الذهبية أن الذهب ملاذ اَمن ومخزن للقيمة على مدار السنوات متوقعا ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات ما بين 2.5 جنيه إلى 9 جنيهات في الكيلو، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.6 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 79 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 9 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 87 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 78 جنيهًا.

خبراء كاسبرسكي يحذّرون من عمليّات الاحتيال المتطوّرة في موسم العطلات

مع اقتراب احتفالات رأس السنة الجديدة، تكون هذه الفترة من العام مناسبة للمرح والاحتفالات، كما أنها تُمثّل فرصة ممتازة للمحتالين لاستغلال اندفاع الناس للحصول على الهدايا والصفقات، وفي ظل هذه الأجواء الاحتفالية، حدد خبراء الأمن السيبراني في كاسبرسكي عددًا من أبرز عمليات الاحتيال التي تستهدف المستهلكين في مختلف المناطق واللغات.

المتاجر الإلكترونية المخادعة

تحاكي المتاجر الإلكترونية المخادعة مظهر وأسلوب مواقع التجارة الإلكترونية العادية، وتقدم سلعًا موسمية، مثل أدوات الزينة والهدايا وحتى أشجار عيد الميلاد بخصومات كبيرة.

وغالبًا ما تحمل هذه المواقع طابعًا محليًا، حيث تقوم بضبط لغتها وعملتها بناءً على الموقع الجغرافي للمستخدمين المستهدفين، وتستفيد من البيانات المستخرجة من المتصفحات.

وفي العادة، يقع الضحايا فرائس لهذه المتاجر، وذلك من خلال اتباع الروابط في الإعلانات أو النوافذ المنبثقة، بهدف سرقة الأموال. وفي الغالب توجد هذه المتاجر الاحتيالية لفترة قصيرة فقط، حيث يتم تمييزها من قبل بائعي السلع.

مصر تخفض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد لـ كندا

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود قطاع المعالجات التجارية خلال عام 2024 والتى جاءت كالتالى:

أولًا: تحقيقات لدعم وحماية الصناعات الوطنية



حيث قام القطاع بإجراء العديد من التحقيقات الهادفة لحماية الصناعات المحلية من الممارسات والمنافسة غير العادلة، ومن أبرزها:

- مكافحة الإغراق: شملت تحقيقات ضد الصين وتركيا في منتجات مثل الصاج المدرفل.



- مراجعات لرسوم مكافحة الإغراق: تضمنت منتجات إطارات النقل الثقيل وعوازل الأتربة ومنتج بولي كلوريد الفينيل.



- التدابير الوقائية: شملت دراسة شكاوى ضد الواردات من منتجات مثل السيراميك والبورسلين وإطارات التوك توك.



ثانيًا: تحقيقات لدعم الصادرات المصرية

حيث لعب القطاع دورًا حيويًا في الدفاع عن الصادرات المصرية المستهدفة بتحقيقات المعالجات التجارية عالميًا، ومن أهم الإنجازات:

- تخفيض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد المصرية إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%.



- دعم الصناعة الوطنية لإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد صادرات السجاد المصري إلى المغرب دون فرض رسوم.



- إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستثناة من الرسوم بتحقيق الوقاية بمدغشقر ضد صادرات مصر من المنتجات الورقية.

تشكيل لجنة من الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر

استعرض الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر والتي كلفت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها التاسع بإعدادها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الثروة المعدنية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومركز تحديث الصناعة، إلى جانب استطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرية.

وتضمنت توصيات الدراسة فتح باب الاستكشاف من خلال استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بطرح مزايدات للبحث عن خام الفوسفات وذلك للشركات التي تقوم بعمل قيمة مضافة، وتوجيه الاستثمار في مجال استخراج خام الفوسفات بغرض التصنيع (نظرًا لمحدودية الربحية وارتفاع التكاليف والمخاطر مقارنة بمجال تصنيع إنتاج حامض الفسفوريك والأسمدة الفوسفاتية الأعلى ربحية).

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ

قدمت رابطة ذوي الهمم (تحت التأسيس) 6 مطالب عاجلة للحكومة بشأن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ، بجانب تقديمهم مقترحات للإفراج عن السيارات بشكل يضمن حقوق الدولة في وصول الدعم لمستحقيه.

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة

وجاءت مطالب رابطة ذوي الهمم من الحكومة بشأن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ كالآتي:

أولًا سيارات تم استيرادها من الخارج بصفة اسمية

. تحديد موعد للإفراج عن السيارات في القريب العاجل مراعاة لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة. الإفراج عن السيارات التي تم استيرادها بتاريخ سابق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر في 20 أكتوبر سنة 2024 ليتم الإفراج طبقا للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 مادة 75. إعفاء هذه السيارات من الأرضيات أو الغرامات حيث إن هذه المبالغ المستحقة لن تصبح في مقدرة غالبية المستوردين من ذوي الاحتياجات الخاصة. استثناء خطابات الإعفاءات الجمركية وكروت الخدمات المنتهية من شرط التجديد عند الافراج عن السيارة وعند الترخيص. السماح لأقارب الدرجة الأولى بقيادة السيارة من دون المعاق للحاجة الضرورية "لتجنب الانتظار أمام أماكن التأهيل لمدد طويلة، استدعاء الدعم الطبي، عمل الصيانات الدورية للسيارة".

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية

وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".

"الخزانة" تساهم في تمويل المبادرة وتتحمل فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي

وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وزارة الاستثمار: تنفيذ 99 برنامجًا تدريبيًّا لـ 3520 متدرب خلال 2024

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن جهود مركز تدريب التجارة الخارجية خلال 2024، موضحا انه تنفيذ 99 برنامجًا تدريبيًّا لإجمالي 3520 متدرب.

وأوضح أنها تتضمن البرامج التدريبية للقيد بسجل المصدرين / المستوردين، حيث تم تنفيذ 50 برنامج مزاولة التصدير لإجمالي 2109 متدرب حيث تناول البرنامج القواعد واللوائح المختلفة التي تحكم العملية التصديرية، والمستندات اللازمة لإتمام إجراءات التصدير، والنظام الجمركي المصري، وتشريعات وقوانين التصدير، والإجراءات الجمركية…وغيرها من الموضوعات.

وتم تنفيذ 25 برنامج مزاولة الاستيراد لإجمالي 833 متدربا، حيث تناولت البرامج إجراءات ومستندات الاستيراد، والتشريعات الاستيرادية، والإجراءات الجمركية، ولوجستيات الاستيراد وكذلك إجراءات فحص البضائع الواردة.

ونوه الخطيب بأنها تضمنت ايضا البرامج التدريبية المنفذة في إطار اتفاقيات تعاون قام المركز بتوقيعها مع جهات محلية ودولية، حيث تم تنفيذ 16 دورة من برنامج “التدريب خطوة نحو التصدير” STEP وذلك لإجمالي 396 متدرب في إطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مركز تدريب التجارة الخارجية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات.

البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

تأهل 4 فرق مصرية لمسابقة شمال إفريقيا للمطورين

شهدت القاهرة ختام فعاليات مسابقة مطوري هواوي 2024 وذلك بتتويج 4 فرق والتي تأهلت وستمثل مصر في مسابقة شمال إفريقيا الإقليمية للمطورين حيث جاءت المشاريع الفائزة بابتكارات في مجالات حيوية مثل النقل الذكي، تحسين سلاسل التوريد، تطوير الرعاية الصحية، وتعزيز قطاع السياحة والخدمات اللوجستية.

لجنة اختيار الفرق الفائزة

كانت المرحلة الأولى من المسابقة قد شارك فيها 251 فريقًا، واستطاعت ثمانية فرق الوصول إلى النهائيات، حيث تم اختيار 4 فرق أمام لجنة تحكيم متخصصة ضمت المهندس محمود أسامة، مدير مشروع الابتكار الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، المهندسة شيريهان محمد أحمد عبد ربو، مديرة قسم تطوير الأنظمة في معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، الأستاذ الدكتور عماد عبد الرحمن، رئيس قسم الحاسبات والنظم بالمعهد القومي للاتصالات، والمهندس أحمد طلعت، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة هواوي كلاود شمال أفريقيا.

تأتي المسابقة استكمالا لمؤتمر مطوري هواوي 2024" كما شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وهواوي لإنشاء Huawei Cloud Club في الجامعات المصرية، الذي سيركز على بناء نظام بيئي سحابي والتعاون في تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المواهب ومنح الشهادات، وإنشاء مجتمع للمطورين بهدف تطوير تكنولوجيا الحوسبة السحابية في الجامعات المصرية، وتنمية المطورين ذوي المهارات العالية والمواهب التقنية لدعم التحول الرقمي والابتكار في مصر.

الاستثمار: طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى في 14 محافظة

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وتتضمن أهم الانجازات لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كالتالى:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة



▪ طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعى موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.



▪︎ طرح اكثر من 450 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية.



▪︎ تطبيق تقنية التوقيع الإلكتروني لتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم خدمات الاستثمار وتوسيع قاعدة استخدام هذه التقنية.



▪︎ توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك HSBC مصر.



▪︎ توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مجال الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.

البنك المركزي يدعم تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وإفريقيا

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية" بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تم إطلاقها مؤخرًا، قام البنك المركزي المصري بالمساهمة في تجهيزات مبنى المركز القومي لزراعة الكبد الجديد التابع لجامعة المنصورة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة له من خلال أحدث الأجهزة الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم ليصبح أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

سلامة الغذاء تعلن آليات سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير

أكدت الدكتور سهير جاد مدير إدارة المعامل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء،، أن الهيئة تعتمد فى إصدار شهادات الصلاحية على نظام سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير بناء على تصنيف المخاطر، لضمان سلامة ومطابقة الصادرات الغذائية وانشاء سجل الامتثال مشغلي المنشآت الغذائية المصدرة ومدى امتثال تلك المنشآت وذلك لضمان سلامة الأغذية المصدرة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق نظام سحب العينات القائم على المخاطر وفقًا التصنيف المنتجات المعدة للتصدير إلى ثلاث فئات (مرتفعة – متوسطة – منخفضة المخاطر).

الضرائب تعلن موعد بدء موسم الإقرارات الضريبية عن 2024

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2024 في 1 يناير 2025، حيث سيتم استقبال الإقرارات اعتبارًا من أول يناير 2025 وحتى 31 مارس2025 للأشخاص الطبيعيين ( الأفراد )، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية ( الشركات )، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2025 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًّا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

موعد بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2024

وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني، أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير ٢٠٢٥، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

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