تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 31752 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 39225 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% عند مستوى 13622 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 7609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 10866 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% عند مستوى 3266 نقطة.
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