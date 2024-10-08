تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 31752 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 39225 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% عند مستوى 13622 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 7609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 10866 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% عند مستوى 3266 نقطة.