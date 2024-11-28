لبيعها في مزاد علني، الجمارك تكشف حقيقة دخول جميع سيارات المعاقين إلى "المهمل"

سيارات المعاقين، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تزعم دخول جميع سيارات ذوي الهمم السويس إلى المهمل لتجهيزه وبيعه في مزاد علني.

حقيقة دخول سيارات المعاقين إلى المهمل

ومن جانبه نفى أحمد شحاتة رئيس وحدة المهمل بمصلحة الجمارك حقيقة دخول سيارات المعاقين إلى المهمل.

وأضاف رئيس وحدة المهمل بمصلحة الجمارك، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن كل ما يتم تداوله عن دخول جميع سيارات المعاقين في ميناء السويس إلى المهمل أمر عار تماما عن الحقيقة.

استغلال أشخاص طبيعيين لذوي الهمم للحصول على سيارات المعاقين

وكانت الحكومة رصدت بعض المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين باستغلال الأشخاص الطبيعيين لذوي الهمم للحصول على السيارة، وقيام غير المستحقين للسيارات باستغلال الحق القانوني والتحايل عليه، ما أدى إلى وضع ضوابط جديدة لحصول ذوي الهمم على السيارات المعفاة من الجمارك.

ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين

كشف مصدر مسؤول بوزرة المالية عن انتهاء الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك بالتعاون مع اللجنة المكلفة بوضع ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ من وضع الرتوش الأخيرة لكافة الضوابط المنظمة لعملية الإفراج الجمركي.

وقال المصدر: إن اللجنة راعت خلال وضعها الضوابط الجديدة الوضع الإنساني لذوي الهمم الذين يمتلكون سيارات في الموانئ، ولذلك حرصت على وضع الضوابط للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التهاون مع المخالفين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه أن اللجنة بمجرد انتهائها من وضع الضوابط الجديدة أرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إقرارها.

ولفت إلى أنه من المقرر الإعلان الرسمي عن الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ خلال شهر ديسمبر، وذلك قبل بدء السماح باستيراد سيارات جديدة للمعاقين في يناير المقبل طبقًا للضوابط الأخيرة.

ضوابط خروج سيارات المعاقين من الموانئ

وأكد المصدر أن سيارات المعاقين المتواجدة في الموانئ سيتم الإفراج عنها فور التأكد من أحقية مالكها من الحصول على الدعم المقدم من الدولة وذلك بعد موافقة وزارة التضامن الإجتماعي على الدعم.

وشدد على أن السيارات التي تثبت مخالفتها للضوابط وعدم أحقية مستوردها من الحقول على دعم، سيتم وضع إطار معين لخروجها وذلك بعد سداد حق الدولة.

كما أوضحت الضوابط الجديدة أنّه حال ثبوت مخالفة خاصة بسيارات المعاقين، يتم حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على سيارة معاقين مدى الحياة.

شروط التقديم على سيارات المعاقين

وتضمنت شروط التقديم على سيارات ذوي الهمم عددا من الإجراءات وجاءت كالتالي:

- أن يحمل المتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين مصري الجنسية

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين

وعن خطوات الحصول على سيارة معاقين فهناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على السيارة وتشمل ما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية. حجز موعد لإجراء الكشف الطبي سيارات المجهزة عبر موقع وزارة الصحة. إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتضمن ما يلي:

بطاقة الرقم القومي.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

الحالة الاجتماعية للمستفيد.

العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين

الوظيفة التي يشغلها المتقدم

رقم التليفون للتواصل

تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

تحديد مكان الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.

وبعد استيفاء تلك الخطوات تقوم إدارة المرور بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار خطاب موافقة إلى صاحب السيارة، وبعد الحصول على خطاب الموافقة، يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة من أحد الموزعين المعتمدين.

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