رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد شركة هواوي الصينية، الذي ضم MA BEN، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة هواوي مصر، وهمت منصور، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالشركة، ودينا يوسف، مدير العلاقات العامة بالشركة، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على زيادة التعاون بين المجلس والشركة خلال الفترة المقبلة من خلال تشكيل لجنة عمل مشتركة.

وتناول اللقاء قيام الشركة بالتعاون مع المجلس في تطوير مركز المعلومات ومعهد تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة وتدشين مرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتطرقت المناقشات إلى علاقات التعاون القائمة بين مصر وشركة "هواوي"، ومساهمة الشركة في عدد من المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر، كما تم الإشارة إلى المبادرات التي تتعاون فيها الشركة مع الحكومة المصرية.





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