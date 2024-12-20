الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات الأسبوع

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا بختام حركة تعاملات الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري مقابل الجنيه، في البنك المركزى والبنوك المصرية.


وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية بتعاملات اليوم.

الدولار 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.85 جنيهًا للشراء و50.98 جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.85 جنيهًا للشراء و50.95 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.83 جنيهًا للشراء و50.93 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

الدولار 
الدولار 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.88 جنيهًا للشراء و50.98 جنيهًا للبيع. 

 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

اسعار الدولار اليوم 
اسعار الدولار اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

 

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

 

الدولار 
الدولار اليوم

 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

 

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

QNB CIB اسعار الدولار اليوم الاحتياطات النقدية البنك الأهلى المصرى البنك التجارى الدولى البنك التجاري البنك المركزى المصرى الدولي CIB الدولار مقابل الجنيه في البنك الدولار فى البنوك المصرية سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار فى البنوك المصرية

مواد متعلقة

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مساء الخميس 19-12-2024

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

تعاون بين هيئة الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر

الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة أكسيس هيلث تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-12-2024

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والعواصف الرعدية اليوم وتحذر المواطنين من 5 أشياء

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

الزيادة تصل إلى 1874 جنيها، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة في الأسواق

أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والبسلة والسبانخ

أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والمكرونة وانخفاض كبير في الجمبري

للأجانب المقيمين بمصر، هذه المحظورات يجب تجنبها وفق القانون

منوعات

المزيد

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية