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بعد الكشف عنه في الصين، موعد الإطلاق العالمي لهاتف هواوي Mate X6

هاتف هواوى، فيتو
هاتف هواوى، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن موعد إطلاق هاتف هواوي القابل للطي  HUAWEI Mate X6 عالميًّا وذلك بعد إطلاقه محليًّا فى الصين فى 26 نوفمبر الماضى وخلال السطور التالية نستعرض موعد ومواصفات هاتف هواوي الجديد.

موعد إطلاق هاتف هواوي 

وكشفت هواوي عن هاتف HUAWEI Mate X6 القابل للطي الجديد كليًّا في الصين، فى  26 نوفمبر، تجاوزت حجوزات الهاتف في متجر هواوي الإلكتروني الرسمي مليون حجز وتستعد هواوي لإطلاق HUAWEI Mate X6 خارج أسواقها المحلية حيث من المقرر أن تستضيف هواوي حدثًا كبيرًا في دبي في 12 ديسمبر، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن Mate X6 ومنتجات  أخرى.

وتم تحديد ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بالأجهزة القابلة للطي متانة الشاشة القابلة للطي، الوزن والبناء العام للجهاز، وظهور التمزقات التي قد تتشكل مع مرور الوقت نتيجة للطي المتكرر لذا، أصبح التعامل مع هذه القضايا الشائعة في تجربة المستخدم أولوية متقدمة وقد سمحت هذه الفلسفة التي تركز على المستخدم بإيجاد حلول مبتكرة للأجهزة القابلة للطي، والتي شملت تطوير مفصلة "قطرة الماء"، ونظام المفصل الدقيق المتقدم، ودمج زجاجKunlun. 

ويأتى هاتف هواوي Mate X6، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع Foldable LTPO OLED، بقياس 7.93 بوصة، بدقة تبلغ 2440 × 2240 بكسل، بمعدل تحديث  120 هرتز.  مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع وأكثر 1 مليار لون.

طبقة حماية خارجية 

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كما يأتي الهاتف بشاشة خارجية تأتي مع لوحة من نوع LTPO OLED بقياس 6.45 بوصة بدقة 1080 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع ذروة سطوع تصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Kunlun Glass من الجيل الثاني.

واوضحت هواوي أن تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي الجديدة أثرت بشكل إيجابي على سوق الهواتف الذكية الذي كان يشهد حالة من الركود مع تحقيق تقدم ملحوظ في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث أثبتت مرونتها وقدرتها على الابتكار  في الوقت الذي يبدو فيه أن سوق الهواتف الذكية قد وصل إلى مرحلة التشبع حيث  تمكنت  من تحقيق زيادة ملحوظة في شحنات الهواتف القابلة للطي، بارتفاعًا بنسبة 257% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير من Counterpoint Research، مما أدى إلى بلوغ حصتها السوقية 35%. 

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