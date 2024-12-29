الاستثمار: استخراج 31825 سجل تجاري خلال عام 2024

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أنه تم استخراج عدد (31825) سجل تجاري خلال عام 2024 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، تضمنت 9173 سجل مستوردين، و 11258 سجل مصدرين و1421سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية و3603 سجل مستلزمات الإنتاج و4382 سجل سمسرة عقارية و1988 سجل دعاية واعلان.

وأشار الخطيب إلى أنه تم:



- اعتماد وحدة المصادقة والتحقق البيئية GOEIC EVVU من المجلس القومي للاعتماد والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، وجارى تسجيل الوحدة بهيئة الرقابة المالية للسوق الطوعي للكربون.



- إنشاء اول معمل للتحلل الحيوي بالشرق الأوسط.



- اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة اعتماد وتقييم وتفتيش من النوع (A) طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17020:2012 وذلك في مجال سحب العينات وفحص ما قبل الشحن للمنتجات النهائية في مجالات الورق والمنتجات الورقية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والبطاريات وأواني الطهي وأدوات المائدة، وقد أصدرت وحدة فحص المنتجات بالهيئة عدد (10) شهادات مطابقة وعدد (110) تقرير فحص ظاهري لعينات التعاقد.



- اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية PT لرفع جودة وكفاءة المختبرات من خلال توثيق النتائج وفق اعلى المعايير الدولية واستنادًا الى الهيئات والمختبرات المرجعية في هذا الشأن.



- افتتاح معمل قياس الاختبارات الضوئية والكهربية والفوتومترية لوحدات الإضاءة المختلفة بفرع الهيئة بمطار القاهرة.



- اعتماد وحدة اصدار شهادات المطابقة للمنتجات طبقا للمواصفة الدولية 17065 ISO/IEC في 13لائحة فنية.



- أصدرت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات عدد (142) شهادة مطابقة للمنتجات.



- إصدار (152) شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية منها تونس والمغرب والكويت والجزائر والسعودية والأردن ونيجيريا والبرازيل وروسيا والإمارات.



- إصدار قرارات بالعمل طوال أيام الأسبوع حتى أيام الجمعة وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.إصدار قرار لعمل التسجيلات التجارية بالعمل أيام السبت من كل أسبوع واعتباره يوم عمل رسمي.



- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.



- العمل على تحسين زمن الافراج الجمركي.

تعزيز الصادرات المصرية

واستعرض الخطيب إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

الدولة تستهدف الوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا.

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