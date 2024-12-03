الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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اقتصاد

سلامة الغذاء: نسعى إلى تقديم كل الدعم لقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

المؤتمر الصحفي الذي
المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض فوود أفريكا، فيتو

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تسعى جاهدة لتقديم كل الدعم اللازم لقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لنمو هذا القطاع الحيوي والارتقاء بجودة وسلامة منتجاته للسوقين المحلي والخارجي.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض فوود أفريكا الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء.

 

 

 

وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالسوق الأفريقي، فقد نظمت الهيئة أول منتدى لكبار مسئولى هيئات سلامة الغذاء بالدول الأفريقية، بهدف توحيد المعايير والقواعد الفنية بين البلدان الأفريقية، وهو الأمر الذي سيسهم في تيسير نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى كافة أسواق القارة السمراء.


دعم قطاع الصناعات الغذائية

وكان الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، قد أكد في تصريحات سابقة أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لدعم قطاع الصناعات الغذائية الذي شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية.

 

وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في تطبيق الاشتراطات اللازمة لتحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

 

وأوضح الهوبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا"، أن مؤشرات الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشهد نموًا ملحوظًا، ما يُعد مؤشرًا مباشرًا على نجاح الهيئة ودورها الحيوي في هذا القطاع.

 

وأضاف أن التصدير يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع التركيز على الأسواق الإفريقية باعتبارها هدفًا رئيسيًا لزيادة الصادرات.

 

خطة شاملة لدعم دخول المنتجات المصرية

ولفت إلى أن الأسواق الإفريقية تُعد أسواقًا تنافسية وغير سهلة المنال، إلا أن الهيئة وضعت خطة شاملة لدعم دخول المنتجات المصرية لهذه الأسواق وتعزيز جودتها.

واستعرض إنجازات الهيئة، منها تقليص نسبة سحب الموالح من 30% إلى 20%، ونجاحها في إعادة فتح السوق الأمريكي أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى استئناف تصدير الأسماك، وهو ما يُعد خطوة كبيرة في تعزيز قطاع الغذاء المصري.

 

وأكد الهوبي  أهمية الاتفاقيات التي تشارك فيها مصر مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أنها توفر فرصًا كبيرة لدعم التبادل التجاري وتعزيز الصادرات.

 

ووجه شكره للمجالس التصديرية لدورها في تحقيق هذه النجاحات، وكذلك لجميع الحضور الذين شاركوا في فعاليات المعرض.


 


 

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