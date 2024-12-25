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اقتصاد

البلدي يتراجع 4 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 4 جنيهات مقابل استقرار البيضاء، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

 

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

 

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق 

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك. 

 

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

 

اسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 115.1 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح  سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

 

اسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 73 إلى 74 جنيهًا. 

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 77 جنيهًا إلى 78 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 120 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

 

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

 

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 145 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 285 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 189 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا.

 

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