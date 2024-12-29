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الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

أوليفييه تود، فيتو
أوليفييه تود، فيتو

توفي الصحفي والكاتب الفرنسي المعروف، أوليفييه تود، أمس السبت، عن عمر ناهز 95، ليطوي بذلك صفحة غنية من تاريخ الإعلام الفرنسي، تاركا وراءه إرثا غنيا في عالم الصحافة والكتابة وتأليف السير الذاتية.

معلومات عن الصحفي الفرنسي أوليفييه تود

ولد الكاتب الفرنسي الشهير، أوليفييه تود عام 1929 في نويي سور سين، غرب العاصمة باريس، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عمل مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" و"لو نوفيل أوبسرفاتور"، حيث غطى مجريات حرب فيتنام، قبل أن ينضم إلى مجلة "لكسبرس" التي أصبح نائب رئيس تحريرها.

 

قدم أوليفييه تود نفسه ككاتب سيرة موهوب، وقد نال عمله عن ألبير كامو الذي نُشر عام 1996، استحسان النقاد وحصل على العديد من الجوائز، بما فيها جائزة تلفزيون فرنسا الأدبية وجائزة أجاكسيو الأدبية الكبرى. وهو أيضًا مؤلف السير الذاتية لشخصيات أخرى مثل المغني جاك بريل (1984) والكاتب أندريه مالرو (2001).

حالة حداد بالصحافة الفرنسية عقب رحيل أوليفييه تود

وعلق الصحفي برنار غيتا، الفائز بجائزة ألبير لوندر الصحفية والذي كان مقربا من العائلة، السبت عبر منصة إكس قائلا "لقد مات أوليفييه تود. كان مثالا أعلى وبمثابة عمّ بالنسبة لي، لكن الصحافة هي التي تعيش حالة حداد".

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أوليفييه تود لو نوفيل أوبسرفاتور لكسبرس البير كامو تلفزيون فرنسا المغني جاك بريل

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