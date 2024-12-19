فرنسا: الأقوال لا تكفي والأفعال هي المعيار للاعتراف بالسلطة السورية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن تقييمها للسلطات السورية الجديدة سيكون بناء على أفعالها وليس على الخطابات أو إعلان النوايا.

فرنسا تطالب إسرائيل بإنهاء التواجد العسكري في الجولان

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها:" كل انتشار عسكري إسرائيلي في الجولان يجب أن ينتهي ويجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وفي السياق ذاته كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شروط بلاده لتقديم الدعم لسوريا خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت شبكة إن بي سي، في تقرير لها اليوم الخميس، قوله: لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب.

شروط أمريكا للاعتراف بسلطة سوريا الجديدة

وقال أنتوني بلينكن في حديثه مع شبكة إن بي سي "إن الجولاني قال أشياء إيجابية للغاية لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله على الأرض".

وفي وقت سابق طالب الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، التمهل فى إزالة هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، من قوائم الإرهاب الأمريكية، وفق ما أفادت مصادر قريبة الصلة من البيت الأبيض.

إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة الكيانات الإرهابية

وكانت الأمم المتحدة أدرجت هيئة تحرير الشام والعديد من قادتها، بمن فيهم أحمد الشرع، في قائمة الكيانات الإرهابية بموجب نظام العقوبات الذي تم إنشاؤه في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 "والذي عززه القراران 1989 و2253"، ويستهدف الأفراد والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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