الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرنسا تستضيف اجتماعًا دوليًا بشأن سوريا في هذا الموعد

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت  فرنسا أنها ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير.

ودعت فرنسا إلى دمج الأكراد في العملية السياسية ووقف القتال في شمال شرق البلاد.

 

فرنسا تعلن عن اجتماع دولي بشأن سوريا في يناير

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي  جان نويل بارو إن رفع العقوبات ومساعدات إعادة الإعمار في سوريا يجب أن تكون مشروطة بالتزامات سياسية وأمنية واضحة، وفق ما أوردت "رويترز".


ودعا بارو إلى "الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا، وضمان حقوقهم، مشيرا إلى أن الأكراد عنصر مهمة للغاية في محاربة تنظيم داعش".

 

ضرورة إدماج السوريين الأكراد في عملية الانتقال السياسي

وذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ضرورة إدماج السوريين الأكراد تماما في عملية الانتقال السياسي.

وأوضح أن فرنسا تعمل على التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا يلبي مصالح الجانبين، مؤكدا ضرورة وقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرقي سوريا على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس ايمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون تنظيم داعش تركيا رجب طيب أردوغان فرنسا وزير الخارجية الفرنسي

مواد متعلقة

ماكرون وأردوغان يناقشان الانتقال السياسي في سوريا

وزير الأوقاف: ملخص فكر داعش هو الانحراف عن الجادة وحمل السلاح على الآمنين

تأجيل محاكمة 9 متهمين في خلية ولاية داعش الدلتا

داعش يعود للظهور مجددًا من بوابة الحرب السورية

ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

تراجع جديد في أسعار الذهب قبل قرار أسعار الفائدة الأميركية

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

منوعات

المزيد

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

تفسير رؤية تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات والمواقف القديمة

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

المزيد
الجريدة الرسمية