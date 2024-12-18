فرنسا تستضيف اجتماعًا دوليًا بشأن سوريا في هذا الموعد

أعلنت فرنسا أنها ستستضيف اجتماعا بشأن سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير.

ودعت فرنسا إلى دمج الأكراد في العملية السياسية ووقف القتال في شمال شرق البلاد.

فرنسا تعلن عن اجتماع دولي بشأن سوريا في يناير

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن رفع العقوبات ومساعدات إعادة الإعمار في سوريا يجب أن تكون مشروطة بالتزامات سياسية وأمنية واضحة، وفق ما أوردت "رويترز".



ودعا بارو إلى "الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرق سوريا، وضمان حقوقهم، مشيرا إلى أن الأكراد عنصر مهمة للغاية في محاربة تنظيم داعش".

ضرورة إدماج السوريين الأكراد في عملية الانتقال السياسي

وذكر أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ضرورة إدماج السوريين الأكراد تماما في عملية الانتقال السياسي.

وأوضح أن فرنسا تعمل على التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا يلبي مصالح الجانبين، مؤكدا ضرورة وقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرقي سوريا على الفور.

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