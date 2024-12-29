الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ضغوط أمريكية على إسرائيل لدعم السلطة الفلسطينية بالسلاح

أمن السلطة الفلسطينية،
أمن السلطة الفلسطينية، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا على إسرائيل لتزويد السلطة الفلسطينية بمزيد من السلاح.

وكانت الإذاعة ذكرت اليوم الأحد أن القيادة السياسية في تل أبيب قبلت توصية جيش الاحتلال برفض تزويد السلطة الفلسطينية بسلاح لدعم عملية جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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حماس تحذر من سلوك السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتعتبره تجاوزا خطيرا

وفي وقت سابق قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها، إن مشاهد ضرب عناصر أجهزة أمن السلطة للمواطنين وإجبارهم على دعم روايتها بخصوص حملتها الأمنية يعد تجاوزا خطيرا.

حماس تحذر السلطة الفلسطينية 

وأضافت حركة حماس في بيانها أن تصاعد ممارسات السلطة يستدعي موقفا حازما وحراكا فاعلا من مكونات مجتمعنا كافة لصد التغول بحق شعبنا.

وحذرت حركة حماس في بيانها، من عواقب سلوك السلطة وأجهزتها الأمنية، والذي من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي لشعبنا الفلسطيني.

يأتي ذلك بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين، والمستشفى الحكومي.

اشتباكات بين المقاومة والسلطة الفلسطينية 

 وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، للأسبوع الثالث على التوالي، حملة في هذا المخيم تستهدف من تصفهم بالخارجين على القانون، بهدف "فرض الأمن وإنهاء الفلتان الأمني"، بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن هذه الحملة تستهدف مقاومين.

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حماس السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال الضفة الغربية

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