فصائل المقاومة تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الحملة الأمنية في جنين

أصدرت حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بيانا ثلاثيا حول الاشتباكات التي اندلعت بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

المقاومة تعلق على اشتباكات جنين

وقالت فصائل المقاومة في بيانها: "نؤكد حرصنا على احتواء هذه التطورات ومنع توسعها، ونشدد على صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر".

وأكدت المقاومة الفلسطينية في بيانها: "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وعدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجبا وطنيا يقع على عاتق الجميع".

وتابعت: "سلاح المقاومة هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات في الضفة المحتلة، وشرعي وطاهر، ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين".

المقاومة تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الحملة الأمنية في جنين

واستطردت: "على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي".

وطالبت المقاومة في بيانها قيادة السلطة بالتراجع الفوري عن هذه الحملة الأمنية في جنين والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني.

وشددت المقاومة على ضرورة العمل فورا على سحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما.



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