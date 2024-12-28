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الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق سريع ومستقل في حادث تحطم الطائرة الأذرية

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

دعت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى إجراء تحقيق "سريع ومستقل" في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أن الحادث ربما يكون ناجمًا عن صاروخ روسي مضاد للطائرات، وفق ما ذكرت صحف دولية.

 

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق "سريع ومستقل" في حادث تحطم الطائرة الأذرية

وكتبت كايا كالاس كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي على موقع "إكس" قائلة: "أدعو إلى إجراء تحقيق دولي سريع ومستقل"، مضيفة أن التقارير التي تشير إلى أن الحادث ربما يكون ناجما عن نيران روسية تعد "تذكيرا " بما حدث لطائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة MH17، التي أسقطها متمردون تدعمهم روسيا بصاروخ أرض-جو فوق شرق أوكرانيا عام 2014".

 وقبل وقت سابق أعلن الكرملين في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف عن تعرض طائرة أذربيجانية لحادث مأساوي في المجال الجوي الروسي الأربعاء الماضي.

بوتين يعتذر لعلييف

 وقال الكرملين في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "إن بوتين عقد اتصالا هاتفيا مع علييف، وتناولت المكالمة بشكل مفصل "القضايا المتعلقة بـ تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية يوم 25 ديسمبر بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان".

 

وأضاف بيان الكرملين أن بوتين "اعتذر عن وقوع الحادث المأساوي في الأجواء الروسية، وأعرب مرة أخرى عن تعازيه العميقة والصادقة لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي سياق المحادثة تمت الإشارة إلى أن طائرة الركاب الأذربيجانية حاولت أكثر من مرة الهبوط في مطار جروزني، في الوقت الذي تعرضت فيه مدن جروزني وموزدوك وفلادي قوقاز لهجمات طائرات مسيرة قتالية أوكرانية، وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى لها. 

 

حادث سقوط الطائرة الأذربيجانية 

 وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 263 من القانون الجنائي "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي"، وتجري حاليا إجراءات التحقيق الأولية، ويتم استجواب المتخصصين المدنيين والعسكريين.

وذكر بيان الكرملين أن اثنين من موظفي مكتب المدعي العام الأذربيجاني متواجدان حاليا في غروزني، حيث يعملان جنبا إلى جنب مع ممثلي النيابة العامة ولجنة التحقيق الروسيتين.

وأضاف أن الخدمات المعنية لروسيا وأذربيجان وكازاخستان تتعاون بشكل وثيق أيضا في موقع الكارثة بالقرب من مدينة أكتاو.

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