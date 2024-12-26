بوتين يتوعد أوكرانيا بهجوم صاروخي يفوق قدرات أورينشك

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: إن روسيا تسعى إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.

بوتين: إذا اضطررنا لاستخدام أسلحة أقوى من أورينشك سنفعل



وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية: "إذا اضطررنا لاستخدام أسلحة أقوى من صواريخ أورينشك سنفعل ذلك، وسلوفاكيا مستعدة لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا ونحن لا نعارض ذلك".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير: "من المستحيل توقيع اتفاقية نقل الغاز مع أوكرانيا قبل أيام قليلة من العام الجديد، ولم تتضح حتى الآن مواقف الرئيس الأمريكي المنتخب بشأن الصراع مع كييف".

وتابع فلاديمير بوتين: "روسيا مستعدة لتزويد أي دولة معادية بالغاز عبر أوكرانيا لكن هذا مستحيل بسبب دعوى قضائية من كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة مراقبة الطيران في روسيا، في بيان صادر عنها، إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة مؤقتا.

ويوم السبت الماضي، قالت السلطات في أوكرانيا، إن روسيا هاجمت البلاد بـ 113 طائرة مسيرة وأعلن الجيش الأوكراني، الانسحاب من مناطق في شرق البلاد.

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مناطق في روسيا ومياه البحر الأسود، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في كييف صباح الجمعة، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

قصف أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك

ونهاية فبراير الماضى، أطلقت روسيا صاروخ أوريشنيك على مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا، دون أن يعرف كثيرون شيئًا عن هذا الصاروخ ولا حتى الطراز الذي ينتمي إليه.

وقال بوتين وقتها، إن الهجوم على دنيبرو جرى باستخدام "صاروخ تقليدي جديد متوسط المدى" اسمه المشفر هو أوريشنيك.

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