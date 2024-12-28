مركز شباب أبوكبير بالشرقية يفوز بالمستوى الثاني للكشافة على مستوى الجمهورية

أعلنت الإدارة المركزية لتنمية النشء التابعة لوزارة الشباب والرياضة، نتيجة التصفيات النهائية للمهرجان الكشفي الثاني للنشء ، والذي عقد بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، بمشاركة 600 كشاف يمثلون 266 فرقة كشفية من أعضاء الشعب التخصصية بمراكز شباب محافظات الجمهورية فى الكشافة والمرشدات والزهرات والأشبال، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التنافس الهادف بين الفرق المشاركة

وسجل المهرجان نجاحًا مميزًا حيث ساهم في خلق نوع من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، الحث علي معرفة دور الكشافة عالميا ومدي تأثيرها في مختلف أشكال الحياة، وغرس حب المواطنة في نفوس الكشافة من خلال المحافظة على موارد البيئة وإكساب الكشاف العديد من المهارات الكشفية التي تساعده في تنمية صحته الجسدية وممارسة الأنشطة المختلفة.

تنمية قدرة الاعتماد على النفس وتحمل المسئولية

وهى التي تعزز من قدراته في التنمية المستدامة وتنمية قدرة الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية وخدمة الآخرين وغرس القيم الدينية والكشفية في نفوس الكشافة من خلال الحياة في الخلاء مع الجماعة، وتعميق روابط الأخوة بين الكشافة المشاركين وإكساب مهارات وخبرات جديدة تجعلهم يقدرون قيمة الأعمال في حياتهم العادية مهما كانت بسيطة وإكسابهم مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي.

فوز مركز شباب أبوكبير على الجمهورية

وحصلت كشافة مركز شباب ابوكبير ممثلا عن الشرقية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، والزهرات على المركز الثانى والمرشدات على المركز الثالث بنفس مركز الشباب.

وقد شاركت إدارة تنمية النشء بالشرقية المتمثلة فى القسم الكشفى خلال الفترة من ١٥: ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ بالمهرجان الكشفي الثانى للنشء والمنفذ بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بصدد تقييم المهارات الكشفية للشعب التخصصية والمنفذة بمراكز شباب الشرقية منشأة رضوان وابو كبير وشرقية مباشر

هذا وتم تنفيذ البرنامج برعاية وزير الشباب والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ، وبتوجيهات جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة الشباب والرياضة بالشرقية والدكتور إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب

هذا ويشرف على البرنامج الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء واحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشء بالشرقية والهام الشاعر رئيس القسم الكشفى، ورافق الفريق مشرف المديرية الدكتور محمد عطية رئيس القسم الرياضى وقادة الكشافة المرافقين للفوج القائد محمد سليمان، القائد مى احمد والقائد عمر خالد والقائد منار يحيى.

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