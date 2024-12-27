شباب الشرقية تنظم ورش توعوية لمكافحة تعاطى المخدرات

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه بمشاركة الأعضاء المترددين على مراكز الشباب تستمر إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، يتم تنفيذ خطة أنشطة ومشروعات مبادرة بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، وفقًا للخطة التنفيذية التي تشرف عليها الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

مضيفا أنه يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

متابعة راندا البيطار والدكتور أيمن عبد المقصود

ومتابعة راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني.

تعاون بين وحدة متطوعى الشرقية وصندوق علاج الادمان

وذلك بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإدارة التعليم المدني مديرية الشباب والرياضة واصلت الحملة دعمها لأعضاء مركز شباب أبوكبير التابع لإدارة شباب أبوكبير وم.ش أبو حماد التابع لإدارة شباب أبو حماد ومركز شباب ديرب نجم والهوابر التابع لإدارة شباب ديرب نجم.

الآثار النفسية والسلبية لمخاطر إدمان المخدرات

حيث شارك أعضاء مراكز الشباب في أنشطة حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية ضد مخاطر الإدمان ونشر الوعي بالآثار النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن الوقوع في براثن الإدمان.

حيث تواجد المتطوعين لعمل انشطة ترفيهية متعددة الاهداف لرفع وتوعية الطلائع بخطورة التعاطي على كافة المستويات.

الخط الساخن لعلاج الادمان

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن الخط الساخن يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان

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