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وكيل شباب الشرقية: ورش توعوية للنشء والشباب حول مخاطر المخدرات

شباب الشرقية:ورش
شباب الشرقية:ورش توعويةلمكافحةالمخدرات للنشءوالشباب.

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، استمرار خطة أنشطة ومشروعات مبادرة بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وفقًا للخطة التنفيذية التي تشرف عليها الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة الأعضاء المترددين على مراكز الشباب.

استمرار فعاليات دمج أطفال التوحد بالمجتمع بمراكز شباب الشرقية

رعاية الوزير والمحاقظ

وأضاف أنه يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وبإشراف ومتابعة راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني.

التعاون مع وحدة متطوعى الشرقية 

وبالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإدارة التعليم المدني مديرية الشباب والرياضة واصلت الحملة دعمها لأعضاء مركز شباب أبوكبير التابع لإدارة شباب ابوكبير وم.ش ابوحمادالتابع لإدارةشباب أبو حماد و م.ش ديرب نجم وم.ش الهوابرالتابع لإدارةشباب ديرب نجم.

حملة انت اقوى من المخدرات 

وشارك أعضاء مراكز الشباب في أنشطة حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية ضد مخاطر الإدمان ونشر الوعي بالآثار النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن الوقوع في براثن الإدمان.حيث تواجد المتطوعين لعمل انشطة ترفيهية متعددة الأهداف لرفع وتوعية الطلائع بخطورة التعاطي على كافة المستويات. 

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للكرة النسائية

ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان.

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