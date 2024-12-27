شباب الشرقية تنظم فعاليات تدريب المشروع القومي للكرة النسائية

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بـمحافظة الشرقية إن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية نظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات تدريب المشروع القومى للكرة النسائية.

ألف بنت بألف حلم

وذلك تحت شعار "ألف بنت .ألف حلم" وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات.

تعزيز دور المرأة في المجتمع الرياضي

تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى تعزيز المشاركة النسائية في مجال الرياضة وتعزيز دور المرأة في المجتمع الرياضي. واحدة من الرياضات التي تلقى اهتمامًا متزايدًا هي كرة القدم النسائية.

توفير فرص التدريب والتطوير الفني

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج ومبادرات تعزز الكرة النسائية وتدعم تطوير المواهب الرياضية للفتيات والنساء. وتشمل هذه البرامج توفير فرص التدريب والتطوير الفني، وتنظيم بطولات ودوريات نسائية، وتأسيس أندية رياضية نسائية.

تحقيق التوازن بين الجنسين

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ان من اهدف الوزارة في مبادراتها تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال الرياضة وتشجيع المساواة والفرص المتساوية للجميع. وتعمل على تطوير بنية تحتية قوية لرياضة الكرة النسائية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه دور المرأة في الرياضة.

الدور الخدمى والمجتمعى لوزارة الشباب والرياضة

ويأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، ويتم التدريب على ملعب مركز شباب ابو حماد بمدينة ابو حماد تحت اشراف مدربين متخصصين فى مجال كرة القدم، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية

هذا وينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية.

اشراف الدكتورة غادة جمال

بالإضافة إلى وكيل الوزارة بالشرقية، واشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.

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