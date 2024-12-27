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شباب الشرقية تنظم ندوة تثقيفية لتمكين الشباب اجتماعيا

شباب الشرقية، فيتو
شباب الشرقية، فيتو

 قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة  بمحافظة الشرقية إن وحدة السكان بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للمرأة التابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية قامت وحدة السكان بالشرقية بتنفيذ ندوة تثقيفية وذلك  لتمكين الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيا واقتصاديا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب عرب البياضين، وكان عدد المستفيدين 41 وحاضر فيها  منه الله أمام رضوان.

تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات 

وأضاف أن الندوة التثقيفية للشباب المقبلين على الزواج تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم فى خفض معدلات الطلاق.

اختيار التوقيت والسن المناسب للزواج

حيث تناولت الندوة عدة محاور والتى بدورها تساعد الشباب المقبلين على الزوج فى اختيار التوقيت والسن المناسب للزواج فضلا عن أهمية إجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج وخطورة الزواج المبكر وزواج الأقارب وغيرها من الأمور التى تتعلق الأمور التى تخص الشباب المقبلين على الزواج.

وزير الشباب ومحافظ الشرقية 

وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والمهندسة  لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية المشرف العام على وحدة السكان والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

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المشرفون والمتحدثون بالندوة التثقيفية 

حيث أشرف على الندوة ايضا الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والمحاسب سيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب وريهام رجب مدير وحدة السكان بالشرقية بالإضافة إلى وليد الجمل مدير إدارة شباب بلبيس شرق والإعلامية تغريد عبد السلام مدير العلاقات العامة بالمديرية.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية مديرية الشباب والرياضة مديرية التضامن الاجتماعي المجلس القومي للمرأة الادارة المركزية للسكان وزارة التنمية المحلية

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