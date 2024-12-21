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مديرية شباب الشرقية تنفذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

فعاليات الحملة القومية
فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي،فيتو

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن مديرية الشباب بالمحافظة، قامت بتنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعى وذلك بمركز شباب الشبراوين التابع لإدارة شباب ههيا حيث تم تنفيذ الجلسة تحت عنوان “الحقوق السياسية للمرأة في مصر”، وقد أدار الجلسة  محمد غريب المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة بوحدة تصدوا معنا.

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بداية جديدة لبناء الإنسان 

يأتى ذلك ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان لأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال ١٠٠يوم.

إشراف مدير عام إدارة برلمان الطلائع 

جاء ذلك إشراف راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني وتابع التنفيذ ا. عبد الرؤوف جميل مسؤل برلمان الشباب. 

 

تعزيز المشاركة السياسية 

وقال عبدالعظيم، إن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي، وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ ، وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية، ويتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لإعطاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها إجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها.

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رعاية الدكتور أشرف صبحى 

يأتى هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني.

 

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية مركز شباب الشبراوين مركز ههيا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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