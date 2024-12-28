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شباب الشرقية: استمرار تنفيذ المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا

تنفيذ المشروع القومي
تنفيذ المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا، وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بـ العاشر من رمضان، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان 

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 وجاء ذلك تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين  الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات كرة القدم والكاراتيه وتنس الطاولة والتمرينات البدنية.

 

إشراف نخبة من المدربين المتخصصين 

 وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقًا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام ورعايتهم، والتي تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات.

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وأشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الأيتام، وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة على قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

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الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية مهارات الايتام فعاليات المشروع القومى للشباب والفتيات دار المدينة المنورة للايتام

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