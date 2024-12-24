الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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استمرار فعاليات دمج أطفال التوحد بالمجتمع بمراكز شباب الشرقية

ستمرار فعاليات دمج
ستمرار فعاليات دمج اطفال التوحد بشباب الشرقية

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية: إن مديرية الشباب ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، تواصل  فعاليات تدريب مركز اطفال التوحد تحت شعار " نتوحد من اجلهم"، وذلك ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد. 

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وأضاف: يعد مركز تدريب أطفال التوحد إحدى الطرق الفعالة لتحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين بطيف التوحد وتطوير مهاراتهم الحياتية والتعليمية والاجتماعية والتواصلية، وتقديم الدعم والمساندة للأهل والأسر.

تنفيذ الأنشطة الفنية والاجتماعية المختلفة 

وينفذ فعاليات مراكز تدريب اطفال التوحد من خلال تنفيذ الانشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة ويتم التدريب بـ مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، ومركز شباب ديرب نجم، وبمشاركة البنين والبنات فى كلا المركزين، على أيدي مدربين متخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية من ذوى القدرات والهمم، ورعايتهم  فى مختلف الألعاب.

تقديم خدمات تدريبية وتعليمية للاطفال  المصابين بطيف التوحد

وأشار إلى  أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي إهتمامًا كبيرًا بأطفال التوحد، ويعد مركز تدريب أطفال التوحد على أنه مركز  يقدم خدمات تدريبية وتعليمية للأطفال المصابين بطيف التوحد. 

ويهدف هذا المركز إلى  تحسين نوعية الحياة للأطفال المصابين بطيف التوحد وتطوير مهاراتهم الحياتية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والتواصلية.

التكيف مع البيئة المحيطة 

و يقدم المركز تدريبًا على مهارات مثل  التواصل والتفاعل الاجتماعي والتكيف مع البيئة المحيطة والتنظيم والتحليل والتفكير الناقد والحل المشكلات، وغيرها من المهارات الحياتية الأساسية، ويمكن أن يقدم التدريب بطرق مختلفة، مثل اللعب التعليمي والتدريب الفردي والتعلم الجماعي.

تقديم الدعم والمساندة للاسرالنعنية وتقديم المشورة 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقدم المركز أيضًا خدمات دعم ومساندة للأهل والأسر المعنية، وتقديم المشورة والتوجيه لهم حول كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بطيف التوحد وتوفير الدعم اللازم لهم وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية نتوحد من اجلهم فعاليات تدريب مركز اطفال التوحد مديرية الشباب الادارة العامة للرياضة

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