مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة ببني سويف

لقّي مسجل خطر في بني سويف، مصرعه، في تبادل لإطلاق النار بينه وبين الشرطة، أثناء القبض عليه في نجع الزموط، التابعة لقرية الجفادون، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وأمر المستشار أحمد عطية المحامى العام الأول لنيابات بني سويف، بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها، والتحفظ على السلاح الآلى بحوزة المتهم القتيل.

ضبط وإحضار مسجل خطر سرقات بالإكراه

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء محمد الخولي، مدير مباحث بنى سويف، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية بوجود المسجل خطر الهارب، «عايد عبدالفضيل» وشهرته عودة العرباوى، 54 سنة، من منطقة نجع الزموط التابعة لمركز الفشن، مسجل خطر سرقات بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ أحكام في 4 جنايات بينها «إعدام» ومؤبد، في أحد المنازل بعزبة الزموط.

وقاد مدير مباحث بني سويف قوات مداهمة، تضم الأمن المركزي والأمن العام وضباط مباحث بنى سويف، لمداهمة الوكر للقبض على المسجل خطر، وفور شعوره بقدوم القوات، بادرهم بإطلاق النيران من سلاح آلي، وبادلته القوات تبادل النيران حتى لقّي مصرعه بطلق نارى.

محكوم عليه في 4 جنايات بينها إعدام

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم محكوم عليه في 4 جنايات بينها حكم بالإعدام فى 2008 بالإضافة لأحكام بالسجن لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة منها «سرقة بالإكراه والشروع في قتل وضرب، ومقاومة سلطات».

وأشارت المصادر إلى أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره منذ عام 2008 وتم رصده وتحديد مكانه حتى لقّي مصرعه في تبادل لإطلاق النار بينه، وبين الشرطة داخل منزل بنجع الزموط التابعة لقرية الجفادون بمركز الفشن، الأمر الذي قابله الأهالى بترحاب، عقب سماعهم نبأ التخلص من المسجل الخطر، بسبب اتخاذه دائرة الفشن مسرحًا لجرائمه فى التعدى على المواطنين وسرقتهم بالإكراه.

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