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ثقافة وفنون

محمد رمضان يحتفل بالكريسماس برفقة نجيب ساويرس (صور)

محمد رمضان ورجل الأعمال
محمد رمضان ورجل الأعمال نجيب ساويرس

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يحتفل بالكريسماس برفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وعلق رمضان على الصور قائلًا: "لو مش مستحمل السقعة المجنونة.. تعلالي على الجونة.. كل سنة واخواتنا المسيحيين بخير وسلام.. عيد ميلاد مجيد علينا كلنا".

 

وعلى جانب آخر، أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة لجمهوره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدم جائزة مالية ضخمة قدرها 5 ملايين جنيه.

وطرح رمضان على متابعيه سؤالًا عبر "فيس بوك" قائلًا: "إيه الأغنية اللي جاية؟! اللي هيجاوب صح هياخد 5 ملايين جنيه".

وظهر الفنان محمد رمضان مؤخرًا بلوك مميز بالشارب الغليظ والوجه الصارم، أثناء دخوله لوكيشن تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابعا تاريخيا وهو من أفلام الأكشن ويحمل اسم “أسد”. 

ويعد التعاون الأول بينه وبين المخرج المصري العالمي محمد دياب، عقب نجاح الأخير بمسلسل مارفل moon knight.

أسد القصة والأبطال

 والفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة.

ويشارك فى بطولة أسد كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم السودان محمود السراج وإسلام مبارك.

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