وفاة أرملة الفنان محمود مسعود بعد رحيله بـ 4 سنوات

كشفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن وفاة أرملة الفنان محمود مسعود بعد رحلة مع المرض، لتلحق به بعد 4 سنوات من وفاته.

شارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

كان آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وشاركت ابنته الفنانة إيمان مسعود في العديد من الأعمال منها مسلسلي "شمس الأنصاري"، "حكايات بنات" في 2012، ولكنها ابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

في عام 2016، تعرض الفنان محمود مسعود لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إحدى مستشفيات منطقة المهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخّص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذى أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتى تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.

وغيب الموت الفنان محمود مسعود في ١١ يونيو عام ٢٠٢٠، بعد مسيرة فنية طويلة،قدم فيها عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى على الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أنها كانت مؤثرة.

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