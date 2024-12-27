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ثقافة وفنون

طارق العريان يسافر إلى لندن لقضاء رأس السنة برفقة زوجته

طارق العريان، فيتو
طارق العريان، فيتو

سافر المخرج طارق العريان إلى العاصمة الإنجليزية لندن، برفقة زوجته نيكول سعفان، حيث يقضيان ليلة رأس السنة هناك. 

كما سيلتقي طارق بعدد من أصدقائه وبعض المتخصصين في التصوير السينمائي للاتفاق على بعد التفاصيل الخاصة بأعماله المقبلة.

ويعود بعدها طارق العريان إلى القاهرة لإستكمال التحضير لأعماله السينمائية، حيث أنه يحضر لفيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة مع الفنان عمرو يوسف ومنى زكي ونجوم آخرين.

فيلم أولاد رزق 

يذكر أن أحدث أعمال المخرج طارق العريان هو فيلم أولاد رزق 3، الذي عرض في موسم الصيف الماضي وحقق نجاحا كبيرًا بمصر والوطن العربي، واعتلى قائمة الإيرادات في السينمات المصرية 

أبطال أولاد رزق 3 

وتضم قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيين، وهم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يضم  فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم: نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين.

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