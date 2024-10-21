الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو يوسف يروج لفيلم "أولاد رزق 3" قبل عرضه على منصة شاهد

أولاد رزق
أولاد رزق

روج الفنان عمرو يوسف لفيلم “أولاد رزق 3”، الذي سيعرض على منصة شاهد يوم 7 نوفمبر المقبل، ليكون العرض الأول له عبر المنصات، بعد أن حقق نجاحا كبيرًا بالسينمات داخل وخارج مصر.

فيلم أولاد رزق 3

ونشر عمرو عددا من بوسترات الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلق قائلا:"متحمسين للجزء الثالث ؟ الفشار والتسالي جاهزين ؟..ولاد رزق3 القاضية  .. 7 نوفمبر فقط وحصريا على شاهد

أبطال أولاد رزق 3 

وتضم قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيين، وهم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يضم  فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم: نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أولاد رزق أفلام عمرو يوسف عمرو يوسف

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم: تصريح مثير لـ عمرو دياب عن اعتزال الغناء بحفلات الزفاف.. رانيا يوسف وسمية الخشاب فى مرمى الهجوم.. وصفحة بيضاء جديدة تجمع شيرين وأسرتها

مهرجان صيف بنغازي، التونسي نوردو يتحدث عن أحمد سعد وفيلم "ولاد رزق 3" (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

بعد تصريحات الرئيس، أسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية