عمرو يوسف يروج لفيلم "أولاد رزق 3" قبل عرضه على منصة شاهد

روج الفنان عمرو يوسف لفيلم “أولاد رزق 3”، الذي سيعرض على منصة شاهد يوم 7 نوفمبر المقبل، ليكون العرض الأول له عبر المنصات، بعد أن حقق نجاحا كبيرًا بالسينمات داخل وخارج مصر.

فيلم أولاد رزق 3

ونشر عمرو عددا من بوسترات الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وعلق قائلا:"متحمسين للجزء الثالث ؟ الفشار والتسالي جاهزين ؟..ولاد رزق3 القاضية .. 7 نوفمبر فقط وحصريا على شاهد

أبطال أولاد رزق 3

وتضم قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيين، وهم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يضم فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم: نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين.