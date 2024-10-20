قائمة الفائزين بجوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح 2024 (صور)

أعلن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري عن قائمة الفائزين بجوائز دورته لعام 2024، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم على خشبة مسرح أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

وجاءت جوائز المهرجان كالتالي:

جائزة أفضل دور أول رجال.. محمد ناصر - إيهاب محفوظ - نادر الجوهري.

جائزة أفضل دور أول نساء.. هنادي عبد الخالق - أمنية حسن - رنا خطاب.

جائزة أفضل دور ثان رجال.. صلاح عبد العزيز - مصطفى عماد - أحمد عبد الجواد.

جائزة أفضل دور ثان نساء.. منة المصري - حنين سعيد - هايدي كابوه.

أفضل مخرج.. إياد أمين عن عرض العشاء الأخير - عبد الله صابر عن عرض يمين في أول شمال - محمد فريد عن عرض بيت لعبة.

جائزة أفضل مؤلف.. محمود جمال الحديني عن عرض "يمين في أول شمال".

جائزة أفضل دراماتورج.. أحمد حتحوت عن عرض "الشك".

جائزة أفضل ديكور.. محمد نصر عن عرض العشاء الأخير - محمد هشام عن عرض يمين في أول شمال - أحمد السيد عن عرض "الزواحف".

جائزة أفضل ملابس.. امل حسام عن عرض العشاء الأخير.

جائزة أفضل إضاءة.. مناصفة بين كل من إبراهيم الفرن عن عرض ابن الشدة - أحمد طارق عن عرض يمين في أول شمال.

جائزة الاستعراضات.. مي إبراهيم عن عرض "العشاء الأخير".

جائزة أفضل بوستر.. مناصفة بين كل من أحمد نور عن مسرحية ابن الشدة - أحمد الجوهري عن مسرحية فوق الجميع.

شهادات التقدير والتميز

كل من: الطفلة سولاف محمد - رحمة عمر "تميز في مكياج مسرحية الزواحف" - الفنان محمود طعيمة "تميز في اكسسوار مسرحية العشاء الأخير" - مروان خاطر "تميز في تأليف موسيقي مسرحية يمين في أول شمال" - وليد درويش "تميز في إضاءة مسرحية العشاء الأخير" - سعيد سلمان "تميز في تمثيل مسرحية الشك" - تغريد عبد الرحمن "تميز في التمثيل عن مسرحية ايه كلاس” - يسرا المنسي "تميز تمثيل مسرحية بيت لعبة".

شهادة الأداء الجماعي لفريق مسرحية "الناس اللي في التالت" ومسرحية "سقوط حر".

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

وشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضا مسرحيا متنوعا، وقدمت العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

وضمت لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي.