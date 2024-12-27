الجمعة 27 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أشرف زكي يواصل تجهيزات بناء وتشييد مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية

الدكتور أشرف زكي،
الدكتور أشرف زكي، فيتو

تواصل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الأعمال النهائية من البناء والتشييد الخاص بالمسرح الجديد التابع لنقابة المهن التمثيلية بمحافظة الإسكندرية.

نقيب المهن التمثيلية 

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان له اليوم الجمعة، إنه بصدد عمل احتفال ضخم فور الافتتاح الخاص بمسرح النقابة هناك، مشيرا إلى أن الافتتاح الخاص بالمسرح سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.

مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية 

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة قد قال إن المسرح سيستقبل عروض المسرحيين في الإسكندرية، ليكون رؤية مسرحية جديدة لأعضاء النقابة وطلاب المعهد بالإسكندرية ودراسي المسرح بقسم المسرح بآداب الإسكندرية، وغيرهم من مسرحيي هذه المدينة العريقة، التي تعد مدينة مسرح بامتياز، وتضم المئات من المسرحيين الأكفاء.

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