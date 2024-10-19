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نعيم أهل الجنة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة الإنسان

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

نعيم أهل الجنة، وصف الشيخ محمد سيد طنطاوي خلال تفسيره لسورة الإنسان، ما يناله أهل الجنة من نعيم، موضحا تسخير المولى عز وجل كل شيء لهم.


سورة الإنسان الآية 14

قال تعالى: «وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا».

سورة الإنسان الآية 14
سورة الإنسان الآية 14


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة الإنسان


قال الشيخ محمد سيد طنطاوي إن  قوله- سبحانه- وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها.. معطوف على قوله قبل ذلك: «مُتَّكِئِينَ»، و«ظلالها» فاعل «دانية» والضمير في «ظلالها» يعود إلى الجنة، أي أن الأبرار جالسون في الجنة جلسة الناعم البال، المنشرح الصدر، وظلال أشجار الجنة قريبة منهم، ومحيطة بهم، زيادة في إكرامهم، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا أي أنهم- فضلا عن ذلك- قد سخرت لهم ثمار الجنة تسخيرا، وسهل الله- تعالى- لهم تناولها تسهيلا عظيما، بحيث إن القاعد منهم والقائم والمضطجع، يستطيع أن يتناول هذه الثمار اللذيذة بدون جهد أو تعب.

نعيم أهل الجنة

وأكمل الشيخ طنطاويإن قوله- تعالى وَذُلِّلَتْ.. من التذليل بمعنى الانقياد والتسخير، يقال: ذلّل الكرم- بضم الذال- إذا تدلت عناقيده وصارت في متناول اليد، والقطوف جمع قطف- بكسر القاف- وهو العنقود حين يقطف أو الثمار المقطوفة، وبعد أن وصف- سبحانه- جانبا من طعامهم ولباسهم ومسكنهم أخذت السورة الكريمة في وصف شرابهم. فقال- تعالى-: وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا. قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيرًا.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بـمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968، ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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