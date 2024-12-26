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حوادث

مصدر أمني ينفي صحة ما ورد في مقطع فيديو حول حريق بسيارة في كفر الشيخ

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بإضرام النيران بسيارته وتواطؤ الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ مع مرتكب الواقعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فضلًا عن احتجاز أسرته والتعدى عليهم دون وجه حق.


وأكد المصدر الأمني ؛ أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجاري نشب حريق بأحد الأكشاك كائن بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ تتواجد بداخله سيارة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وكذا مركبة " توك توك " ملك شقيقه، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق ومنع امتداده وبسؤال مالكى المركبتين اتهما شقيقتهما ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.. وبسؤال المشكو فى حقها أنكرت ما نُسب إليها وعللت إتهامهما لها نكاية بها لذات السبب.


وبسؤال زوجة المذكور أقرت بمشاهدتها لشقيق زوجها يقوم بسحب كمية من البنزين من مركبة التوك التوك الخاصة به وإضرام النيران بالمركبتين ولاذا بالهرب.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الأطراف على النيابة العامة.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بالنشر لادعائه الكاذب.

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الحماية المدنية وزارة الداخلية مركز شرطة بيلا مواقع التواصل الاجتماعي

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