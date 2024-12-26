تجديد حبس متهم بسرقة عدادات المياه في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدادات المياه من العقارات بمنطقة التبين، بأسلوب الفك.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع" وأقر بارتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

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