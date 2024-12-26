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حوادث

تجديد حبس متهم بسرقة عدادات المياه في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدادات المياه من العقارات بمنطقة التبين، بأسلوب الفك.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد  بتمكن الأجهزة الأمنية من  ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته "الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع" وأقر بارتكابه 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

 

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التبين أمن القاهرة مدير أمن القاهرة محكمة حلوان قسم شرطة التبين

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