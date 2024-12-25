الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إخلاء تجمع سكني في تل أبيب بعد بلاغ عن احتمال وقوع حادث أمني

جنود الاحتلال في
جنود الاحتلال في موقع الحادث، فيتو

أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، إخلاء تجمع سكني في تل أبيب، بعد بلاغ عن احتمال وقوع حادث أمني، مساء الأربعاء.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت  وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

 حادثة دهس في منطقة جنوب غرب القدس

ووفقًا للمصادر الأولية، تم استهداف الضحية بسيارة، ما أدى إلى إصابته بجروح،

 وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث.

 الحالة الصحية للمصاب

وأوضحت أن إصابته تُعتبر طفيفة ولا تهدد حياته.

ومن جانبها أوضحت “يسرائيل هيوم ” أنه تم  القبض على المشتبه في تنفيذه عملية الدهس قرب غوش عتصيون جنوبي القدس.

 وقالت الصحفية فاطمة خمايسي للجزيرة إن هوية المصاب لم تتضح على الفور، إن كان مستوطنا أو جنديا في جيش الاحتلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاسعاف الاسرائيلي القدس جيش الاحتلال

مواد متعلقة

وزير جيش الاحتلال من محور فيلادلفيا: غزة ستبقى بيدنا

جيش الاحتلال يبحث شن هجوم واسع على اليمن

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية في الضفة الغربية

ads

الأكثر قراءة

شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

صبحي خليل يعلن حل أزمة "عقار العجوزة" بعد تدخل المسئولين

استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبطال الشتاء في الدوريات الخمس الكبرى موسم 2024-2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

أسماء سورة القمر وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية