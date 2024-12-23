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خارج الحدود

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس

شرطة الاحتلال الإسرائيلي،
شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

 زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك عملية طعن تم تنفيذها قرب حاجز حزما شمال شرقي القدس المحتلة.

استنفار أمني في محيطة عملية الطعن شمال القدس المحتلة

 وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الشرطة أطلقت النار على شاب فلسطيني نفذ عملية طعن قرب حاجز حزما شمال القدس دون وقوع ضحايا.

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وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الأمن أغلقت الطرق المحيطة بموقع عملية الطعن قرب حاجز حزما بالقدس. 

 

 يأتي ذلك بعدما قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان  اليوم الإثنين  إن "مجاهديها تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

 

كتائب القسام تستهدف جنود إسرائيليين 

 وأضافت كتائب  القسام أن مقاتليها اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الإسرائيلية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل.

 أمس الأحد أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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القدس جيش الاحتلال كتائب القسام حماس

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