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خارج الحدود

أردوغان: لن نجبر السوريين على العودة ونعتزم افتتاح قنصلية تركية في حلب

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم افتتاح قنصلية تركية في مدينة حلب السورية قريبًا.

السوريون حققوا نصرًا عظيمًا بعد نضال دام 13 عامًا

وقال أردوغان، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة: "أحيي أشقائنا السوريين الذين حققوا نصرًا عظيمًا بعد نضال دام 13 عاما.. أمن ونهضة سوريا وتعافيها يشكل أولوية قصوى لنا. أبارك للشعب السوري، هذا النصر العظيم الذي خلصهم من الطغيان. الله منح إخواننا السوريين الفتح بعد الظلم الذي تعرضوا له".

هجمات المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني

وأكد أن "سوريا واجهت أسوأ المجازر طوال 13 عامًا من عمر الأحداث"، مشيرًا إلى أن "الملايين من السوريين قتلوا بسبب إما هجمات النظام، أو بسبب هجمات المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف أردوغان أن "الملايين من السوريين قتلوا بسبب إما هجمات النظام، أو بسبب هجمات المنظمات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأوضح أن تركيا استضافت "3.6 مليون لاجئ سوري من أصل 12 مليونًا آخرين هاجروا من بلادهم. رغم نصائحنا لنظام الأسد، إلا أنه اختار قمع المظاهرات وارتكاب المجازر"، بجسب "روسيا اليوم".

توعد الرئيس التركي المسلحون الأكراد في سوريا

وأضاف: "سنساعد إخواننا السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم ولن نرسل أحدًا رغمًا عنه".

وتوعد الرئيس التركي المسلحون الأكراد في سوريا؛ قائلًا: "إما أن يسلموا أسلحتهم أو أن يُدفَنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".

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